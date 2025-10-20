×
İzmir'de cami avlusunda terk edilmiş bebek bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Cami Avlusu#Bebek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 13:53

İzmir'in Gaziemir ilçesinde cami avlusunda terk edilmiş bir bebek bulundu. Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 11.40 sıralarında Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar cami avlusundaki bir bankın üzerinden gelen ağlama sesini duydu. Sesin geldiği yöne giden vatandaşlar, bankın üzerinde bir bebekle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

