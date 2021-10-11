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İzmir'de çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon

#İzmir#Motosiklet#Hırsızlık
İzmirde çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon

İZMİR'de bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 24 motosiklet ile 14 otomobil ele geçirildi, 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı tespit edildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde 16 ayrı adrese baskın düzenlendi.

İzmirde çalıntı araçlarla hırsızlık yapan şebekeye operasyon

Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve çalıntı oldukları tespit edilen 24 motosiklet ile 14 otomobile el koydu. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı bildirildi.

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#İzmir#Motosiklet#Hırsızlık