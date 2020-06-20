İzmir'de cadde ortasında şaşırtan görüntü

Olay, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde beyaz bir bez parçasına sarılı pompalı tüfek ile güpegündüz cadde üzerinde gezinen kimliği belirsiz kişi, evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, çevresinden geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanında geçen polis aracını görünce tüfeğini saklayan zanlı sonrasında yürümeye devam etti.