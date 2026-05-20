İzmir'de Büyükşehir iştiraki şirkete ihaleye fesat operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesindeki soruşturmanın; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Örgüte üye olma’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

Soruşturma kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E.'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkisi incelemeye alındı. İddialara göre; söz konusu firmanın Örnekköy 3’üncü ve 4’üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun ‘çıkar ilişkisi’ ve ‘usulsüz denetim mekanizması' yönünden değerlendirildiği öğrenildi.

ESKİ İZBETON GENEL MÜDÜRÜ ARANIYOR

Bu sabah jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Süleyman E., bir inşaat firması yetkilisi Salih E. ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Ö., gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.