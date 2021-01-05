İzmir’de bugün hava nasıl olacak? Sosyal medya İzmir’deki şimşek görüntülerini konuşuyor

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve otoparkları su bastı. Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekti.

EGE'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'nin bugün parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

VALİLİK UYARDI

Öte Yandan, İzmir Valiliği sağanak yağış öncesi uyarıda bulunmuştu. Sosyal medya aracılığıyla yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "İlimiz genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz."





