İzmir'de bir mahalle diken üstünde! Yüzündeki çizikler yakalattı

Olay, dün sabah Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Çocuk ağlama sesi gelen Suriyeli ailenin oturduğu daireye kapısı açık olan kapıdan giren binada oturanlar, 5 aylık hamile olan Manar Alahmed'i yatak odasında kanlar içinde buldu.



Annesinin yanı başında sürekli ağlayan 2 yaşındaki çocuğu alıp, dışarı çıkan komşular hemen polisi aradı.



Adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları araştırmada, başka bir odada da 5 yaşındaki Muhammed Cemel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.



Olay sırasında inşaat işçisi eşi Halil Muhammed'in işte olduğu saptanan anne ve oğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.



KULAĞINDA KAN İZİ VE BURNUNDA ÇİZİK OLAN KOMŞUYA GÖZALTI



Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda da Suriyeli ailenin alt kat komşusu Ş.B. gözaltına alındı.



Polisin kulağındaki ezik ve kan lekesi ile burnundaki çiziği fark edip, gözaltına aldığı Ş.B.'nin ifade işlemine henüz başlanmadığı öğrenildi.



Manar Alahmed'in kolundaki altın bileziklerin alındığının ortaya çıkması üzerine polisin hırsızlık şüphesi üzerinde durduğu çifte cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.



POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE İHBAR ETMİŞ



İzmir'in Menemen ilçesinde, kulağında ezik ve kan, burnunda da çizik olduğu görülünce 5 aylık hamile Suriyeli Manar Alahmed (35) ile 5 yaşındaki oğlu Muhammed Cemel'in katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ş.E.'nin çifte cinayeti polise ihbar eden kişi olduğu ortaya çıktı.



Anne-oğulun öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Suriyeli ailenin alt katında oturan H.E. ile oğulları O.E. ve Ş.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, sorgularında 27 yıldır aynı daire oturduklarını, bugüne kadar hiç kimseyle sorunları olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ş.E.'nin ise olayı polise ihbar eden kişi olduğu saptandı. Ş.E., ilk ifadesinde ailenin 2 yaşındaki çocuğunun ağlama sesini duyup, üst kata çıktığını ve cesetleri bulduğunu söylediği belirtildi.



Baba ve oğullarının suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.



MAHALLEDE TEDİRGİNLİK HAKİM



Öte yandan Irmak Mahallesi halkı, olayın ardından tedirgin olduklarını söylediler. Esnaf Ömer Özdemir, "Haberi duyunca üzüldük ve şok olduk. Çünkü kimseye zararı olmayan temiz bir aileydi. Mahallemizde bu tarz olaylara hiç alışkın değiliz. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Mahalleli tedirgin. Suçlular bir an önce bulunsun ve en ağır cezayı alsın" dedi.



Mahalle halkından Ersin Öztürk de, "Şu an bile mahallemizde böyle bir olayın meydana geldiğine inanamıyoruz. Yaşadığımız şoku atlatamadık. Herkes kapısını kilitliyor ve korkuyor. Suçlu her kimse bir an önce ortaya çıkarılsın" diye konuştu.



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