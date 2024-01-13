İzmir'de bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı yaptığı öğrenilen M.Y.'nin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 tabanca, 2 parçaları eksik tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek, 2 şarjör, 7 tabanca namlusu, 1 tabanca sürgüsü, 4 icra mili yatağı, 5 icra mili, 7 şarjör gömleği, 9 tabanca yayı, 1 tabanca iğnesi, 2 kumpas, çok sayıda silah imalatında kullanılan iş aleti ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Evinin bir bölümünü silah atölyesine çevirdiği görülen M.Y., gözaltına alındı. M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.