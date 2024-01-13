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İzmir'de bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildi

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#İzmir#Karabağlar#Silah
İzmirde bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 12:11

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir eve yapılan baskında çok sayıda tabanca ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken, ev sahibi M.Y gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı yaptığı öğrenilen M.Y.'nin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 tabanca, 2 parçaları eksik tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek, 2 şarjör, 7 tabanca namlusu, 1 tabanca sürgüsü, 4 icra mili yatağı, 5 icra mili, 7 şarjör gömleği, 9 tabanca yayı, 1 tabanca iğnesi, 2 kumpas, çok sayıda silah imalatında kullanılan iş aleti ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İzmirde bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildi

Evinin bir bölümünü silah atölyesine çevirdiği görülen M.Y., gözaltına alındı. M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İzmir#Karabağlar#Silah

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