İzmir'de bir binada doğal gaz patlaması! 4 can kaybı 20 yaralı

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Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

İZMİR VALİSİ ELBAN: 4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

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İzmir Valisi Süleyman Elban, patlama bölgesinde ekiplerin çalışmasının sürdüğünü belirttti. Vali Elban, 'Maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Teknik elemanlarımız AFAD'dımız sağlık ekiplerimiz olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Çalışan arkadaşlarımız için güvenlik çemberi oluşturulmuştur. Binaların sağlığıyla ilgili inceleme sürüyor. Bir şey söylemek çok erken. Patlamanın olduğu bitişiğindeki binalarda bir panik olmuş olabilir. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlara binaların sağlığı ile ilgili detaylı açıklama bulacağız. Evine giremeyecek vatandaşlarımız için konaklayacağı ve diğer ihtiyaçları için kendilerine destek olunacak.' ifadelerini kullandı.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI DEMİR: 10'U AĞIR YARALI 20 KİŞİ YARALANDI

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 'Sanayi tipi tüp patlıyor. 3 vatandaşımızı kaybettik. 10'u ağır yaralı 20 kişi yaralandı. Yeni aldığımız haberle vefat sayısı 4'e çıktı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Biz de buradayız, elimizden gelen desteği veriyoruz.' dedi.

Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.