Olay, sabah 05.00 YeÅŸilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, kafasÄ±nda kar maskesi bulunan kiÅŸi veya kiÅŸiler alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin Ã¶nÃ¼ne gelerek pompalÄ± tÃ¼fekle ardÄ± ardÄ±na ateÅŸ aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸi veya kiÅŸiler hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸÄ±rken, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin gÃ¼venlik gÃ¶revlileri durumu polise bildirdi. Ã–len veya yaralanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olayda, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.



PompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ± yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine, 12 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yine pompalÄ± tÃ¼fekle saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. Elinde pompalÄ± tÃ¼fekle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine giren A.Ã–. (17), cam tavana doÄŸru ateÅŸ aÃ§arken, silah sesleri Ã¼zerine paniÄŸe kapÄ±lan mÃ¼ÅŸteri ve maÄŸaza Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±, acil Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±larÄ±ndan kendilerini dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±. Olay yerine gelen Bornova Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼lden TÃ¼rkal, saldÄ±rganÄ± ikna ederek teslim olmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â



SORUÅžTURMA SÃœRÃœYOR

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§en ekipler, saldÄ±rgan veya saldÄ±rganlarÄ± yakalamak geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ã‡evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ± incelemeye alan ekipler, hem sabah saatlerinde olan saldÄ±rÄ±nÄ±n hem de geÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda olan saldÄ±rÄ±nÄ±n birbiriyle baÄŸlantÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor.