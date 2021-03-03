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Gündem
AA - Fotoğraflar: DHA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 02:13 | Son Güncelleme:

İzmir'de bir atölyede korkutan yangın!

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İzmir'de bir atölyede korkutan yangın!

İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Etiler Mahallesi 1264 Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binanın çatısında ve katlarında çıkan yangının bitişikteki binalara sıçramaması için diğer binalara da müdahalede bulundu.

İzmirde bir atölyede korkutan yangın

Polis ekiplerince çevre güvenliğinin alındığı bölgede park halindeki bazı araçlarda zarar gördü.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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