Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de bindiği takside şoförün parasını çaldı; o anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Taksi#Polis
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 16:37

İZMİR'in Konak ilçesinde İlknur U. (27), bindiği takside şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilip güneşlik kısmındaki 500 lirayı çaldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçen hafta perşembe günü meydana geldi. Basmane semtinden Özer Yücedağ'ın (65) kullandığı taksiye binen İlknur U., inmek istediğini belirterek bagajda bulunan çantasını indirmesi için şoförden yardım istedi. Araçtan inen Yücedağ, bagaja yöneldiği sırada İlknur U., taksinin güneşlik kısmında bulunan 500 lirayı alıp cebine koydu. Durumu fark eden Yücedağ parasını geri istedi ancak şüpheli parayı çalmadığını söyledi. Kısa süreli tartışmanın ardından İlknur U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardında taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Bu arada hırsızlık, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İlknur U.’nun güneşlikteki parayı aldıktan sonra ikilinin tartıştıkları ve şüphelinin kaçtığı görüldü.

İzmirde bindiği takside şoförün parasını çaldı; o anlar kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Taksi#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan