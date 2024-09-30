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İzmir'de 'Beni takip ediyorlar, kaçıracaklar' diyerek ambulans kaçırdı

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#İzmir#Çeşme#Ambulans
İzmirde Beni takip ediyorlar, kaçıracaklar diyerek ambulans kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 14:56

İzmir'in Çeşme ilçesinde tedavi olmak için Çeşme Devlet Hastanesi'ne gelen 42 yaşındaki M.K., hastane bahçesinde duran ambulansı "Beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerek kaçırdı. M.K., polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalandı.

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Olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Devlet Hastanesine tedavi için gelen M.K. (42), hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ambulansı kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ambulans içerisindeki takip sisteminden aracın konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınlarında kovalamaca sonucu aracı durdurdu.

Şüpheli M.K., ekiplerce araçtan indirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, "Beni takip ediyorlar, kaçıracaklar" diyerekten ambulans şoförünü araçtan itmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#İzmir#Çeşme#Ambulans

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