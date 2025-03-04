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İzmir'de belediyeye ait çöp aracının plakası tepkilere neden oldu

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#İzmir#Çöp Kamyonu#Plaka
İzmirde belediyeye ait çöp aracının plakası tepkilere neden oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 16:25

İzmir'de Dikili Belediyesine ait 'ATA' plakalı çöp taksiler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar plakanın çöp takside kullanılmasının uygun olmadığını belirterek durumun düzeltilmesini istedi.

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Dikili Belediyesi'nin çöp taksilerde ‘ATA' plakasını kullanması ilçede tepkiyle karşılandı. ‘ATA' plakalı çöp taksiler, daha önce de ilçe genelinde kullanılmış ve ilçe sakinleri tarafından gelen tepkilerin ardından bir süre şantiye otoparkında çekilmişti. Belediye yetkilileri, olayın ardından bir süre sonra çöp taksileri yeniden hizmete soktu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından yeniden tepki gördü.

İzmirde belediyeye ait çöp aracının plakası tepkilere neden oldu

Öte yandan, Dikilili vatandaşlar, ‘ATA' plakalı çöp taksilerin kullanılmasının Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun hatırasına saygısızlık olduğunu vurguladı.
Dikili Belediyesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklamanın gelmediği öğrenildi.

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İzmirde belediyeye ait çöp aracının plakası tepkilere neden oldu

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#İzmir#Çöp Kamyonu#Plaka

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