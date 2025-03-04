İzmir'de belediyeye ait çöp aracının plakası tepkilere neden oldu

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Dikili Belediyesi'nin çöp taksilerde ‘ATA' plakasını kullanması ilçede tepkiyle karşılandı. ‘ATA' plakalı çöp taksiler, daha önce de ilçe genelinde kullanılmış ve ilçe sakinleri tarafından gelen tepkilerin ardından bir süre şantiye otoparkında çekilmişti. Belediye yetkilileri, olayın ardından bir süre sonra çöp taksileri yeniden hizmete soktu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından yeniden tepki gördü.

Öte yandan, Dikilili vatandaşlar, ‘ATA' plakalı çöp taksilerin kullanılmasının Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun hatırasına saygısızlık olduğunu vurguladı.

Dikili Belediyesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklamanın gelmediği öğrenildi.

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