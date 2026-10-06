İzmir Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: Eski belediye başkanı Serdar Sandal dahil 45 kişi hakkında gözaltı kararı

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İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal’ın da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraklı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında; önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın liderliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarına ilişkin deliller elde edilmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır.

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Soruşturma kapsamında; Sayıştay raporları, MASAK raporları, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı, belediye ve belediye şirketlerinde görev yapmış yöneticiler ile çalışanlar ve çeşitli şirketlerin yetkili ve sahiplerinin de bulunduğu toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 45 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin yakalanmasına, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.