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GeriGündem İzmir'de başörtülü öğrencinin okula alınmadığı iddiası! MEB: İlkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.03.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

İzmir'de başörtülü öğrencinin okula alınmadığı iddiası! MEB: İlkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

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İzmir'de başörtülü öğrencinin okula alınmadığı iddiası! MEB: İlkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ''Asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir'' açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulda, bir velinin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlık tarafından inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

 

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