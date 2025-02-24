İzmir'de başından vurulan diş hekimi öldü

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Konak ilçesinde, 21 Şubat'ta tartıştığı kişi tarafından silahla ateş açılması sonucu başından ağır yaralanan 49 yaşındaki diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, tedavi altına alındığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Mustafa Emrah Düşmez, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı M.E. tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Düşmez, daha sonra SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek M.E'nin Basmane semtinde olduğunu tespit ederek suç aleti silahla gözaltına almıştı.

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İşlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.