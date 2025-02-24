×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de başından vurulan diş hekimi öldü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Konak#Diş Hekimi
İzmirde başından vurulan diş hekimi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 20:43

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan diş hekimi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

Konak ilçesinde, 21 Şubat'ta tartıştığı kişi tarafından silahla ateş açılması sonucu başından ağır yaralanan 49 yaşındaki diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, tedavi altına alındığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Mustafa Emrah Düşmez, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı M.E. tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Düşmez, daha sonra SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek M.E'nin Basmane semtinde olduğunu tespit ederek suç aleti silahla gözaltına almıştı.

Haberin Devamı

İşlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Konak#Diş Hekimi

BAKMADAN GEÇME!