Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de bariyerleri aşıp ağaca çarpan araç hurdaya döndü

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Trafik#Kaza
İzmir’de bariyerleri aşıp ağaca çarpan araç hurdaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 10:23

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yolundaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada Emre Macit ile Esra Macit hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Araçtan bir yavru köpeğin de cansız bedeni çıkarıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.40 sıralarında Yalı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Bostanlı Vapur İskelesi istikametinden Karşıyaka Vapur iskelesi yönüne giden Emre Macit (30) idaresindeki 34 FGS 521 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve savrularak tramvay yoluna geçti. Burada bir süre sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emre Macit, yolcu konumunda bulunan Esra Macit (30) ile Seren E. (30) ve bir yavru köpek itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde İngiltere çifte vatandaşlıkları bulunan Emre Macit ile Esra Macit’in hayatlarını kaybettiği belirlendi. Seren E.’nin ise durumun ağır olduğu belirtildi.

Yavru köpeğin de olay yerinde öldüğü saptandı. Yaralı kadın, ambulansa alınarak özel bir hastaneye götürüldü.

Öte yandan, araç içerisinden yola savrulan eşyalar, paralar ve cep telefonlarına polis ekiplerince tutanak karşılığında el konulurken, Emre Macit ve Esra Macit’in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil de çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya