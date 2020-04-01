MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de banka şubesini soymaya çalışan iki kişi yakalandı
GeriGündem İzmir'de banka şubesini soymaya çalışan iki kişi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:57,Son Güncelleme:/

İzmir'de banka şubesini soymaya çalışan iki kişi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de banka şubesini soymaya çalışan iki kişi yakalandı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Konak ilçesinde banka soymaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı.

Emre B. ve Onur K, Şehit Nerves Bulvarındaki bir banka şubesinin cam penceresini tornavida kullanarak açtı. Şüphelilerden biri açılan pencereden içeri girerken diğeri gözcülük yapmak üzere banka şubesinin dışında beklemeye başladı.

İçeri giren şüpheli banka şubesindeki tuzak parayı alırken alarm çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.  Bankanın içinde bulunan şüpheli ekiplerce yakalanırken dışarıda gözcülük yapan şüpheli de peşine düşen bekçilerin kovalaması sonucu yakalandı.

Bankaya giren şüphelinin yapılan üst aramasında tuzak paraları ayakkabısının içine koyduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle