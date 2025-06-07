İzmir’de balonlar kanser tedavisi gören çocuklar için uçturuldu

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İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören Erhan Bolat’ın ailesi hem kendi çocukları hem de serviste yatan diğer çocukların moral bulması için sosyal medyada bir çağrıda bulundu. Sosyal medya paylaşımında, “Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz’ ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu (STK), etkinliğe katılımı artırmak için destek çağrısı yaptı. Belirlenen saatte onkoloji servisinin önünde toplanan her yaştan çok sayıda kişi elindeki balonları gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinlik sonrası konuşan Erhan’ın babası Erdem Bolat, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, "Allah herkesten razı olsun. Tedavi gören tüm çocuklara çok büyük bir moral oldu. Oğlum MLD hastası. İlik nakli oldu ve şu anda da tedavisi devam ediyor. Yukarıya giriş yasak olduğu için annesi yanında kalıyor. Annesi etkinliği izleyince gözyaşlarını tutamamış. Bayram tatili olduğu için bu kadar katılım beklemiyorduk. Hepimiz çok ağladık" ifadelerini kullandı.

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‘HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN’

Etkinliğe destek veren STK’lardan Ege Bölgesi Gençlik Platformu’nun Genel Başkanı Osman Harman, “Geçen haftalarda Ali Asaf için benzer bir etkinlik düzenlenmişti. Bugün de tüm balonları Erhan kardeşimiz için uçurmak amacıyla buraya geldik. Çok değerli insanlar, katılımcılar burada. Erhan ve arkadaşlarını bayramda yalnız bırakmadık. Burada 40’a yakın çocuk tedavi görüyor. 1 hafta boyunca etkinliği duyurduk, halkımız da duyarlılığını gösterdi. Erhan ile arkadaşlarını yalnız bırakmadık. Her şey çocuklarımız için" dedi.

Erhan ve arkadaşları için alanda bulunan ve oğlu kanseri yenen Aysel Doğan ise “İyileşen bir çocuğun annesiyim. Oğlum 16 yaşında lösemiye yakalanmıştı. Atlattı ve şu an 32 yaşında. Bugün de buraya destek için geldim" diye konuştu.