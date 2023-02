İzmir'de ayrıldığı sevgilisinde kalan 'Tarçın' için hukuk mücadelesi başlattı

Haberin Devamı

İzmir'de ev kadını Selma Karul ile doktor Oktay O., 2010 yılında birlikte yaşamaya başladı. Selma Karul, 2013'te yavru köpek sahiplendi. Golden melezi erkek köpeğe 'Tarçın' adı verildi. Oktay O., köpeğin aşı kartı ve pasaportuna kendi ismini yazdırdı. Selma Karul ve Oktay O., geçen yıl yaşadıkları tartışma sonucu ayrıldı. Karul, iddiaya göre, ertesi gün 'Tarçın'ı almaya gitti. Ancak Oktay O., köpeği vermedi. Karul, 'Tarçın'ı alabilmek için İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'malın iadesi' talebiyle dava açtı.

Köpeğin kendisine ait olduğunu savunan Selma Karul, "'Tarçın' benim her an hayatımdaydı. Gittiğim kafe, restoran veya tatilde her an birlikteydik. Hastalık gibi mecburi durumlar dışında onu hiç yalnız bırakmadım. İçim acıyor. Onun kokusuyla uyuyorum. İnsan evladını bırakabilir mi? 'Tarçın' benim ciğerim, can parçam. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum" dedi.

Haberin Devamı

'HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATMAK ZORUNDA KALDIM'

Ayrıldıkları ilk süreçte Oktay O. ile 'Tarçın' için ortak noktada buluşmaya çalıştığını ancak karşı tarafın uzlaşmadığını belirten Karul, "'Tarçın'ı onun da sevdiğini bildiğim için karşı tarafla uzlaşmaya çalıştım hatta ona 'Biraz seninle biraz da benimle yaşasın' teklifinde bulundum. Bu teklifimi kabul etmedi. 'Uzlaştırma bürolarına gidip resmiyet kazandıralım' dedim, istemedi. Ben vicdan yapıp onun görmesini engellememeye çalışırken o, beni açmaza soktu. Hukuk mücadelesi başlatmak zorunda kaldım. Derdim herhangi bir köpek değil. Yoksa barınaktan da sahiplenebilirim. Yoksa hangi aklı başında insan, başkasına adına kayıtlı bir köpek için hukuk mücadelesi başlatabilir? O, köpek değil benim evladım, canım. Adalete güveniyorum. Mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'VELAYET DAVASI, DİYEBİLİRİZ'

'Tarçın'ın iadesi için dava açtıklarını belirten avukat Senem Demirel Acar da "Davamızın konusuna köpeğimizin 'velayet davası' diyebiliriz. Kanunumuzda köpeğe yönelik velayet hakkı olmadığı için biz bunu borçlar kanununa göre malın iadesi olarak açtık. Müvekkilim 'Tarçın'ı yıllarca bir evlat gibi büyütüyor. 'Tarçın' bugün 10 yaşına gelmiş. Geçen sene taraflar, anlaşmazlık sebebiyle ayrılıyorlar. Müvekkilim evden ayrılıp, ertesi gün 'Tarçın'ı almaya gidiyor. 'Tarçın'ı istemesine rağmen alamıyor. Karşı taraf, köpeğin kayıtlarının kendi üzerine olduğu için talebi reddediyor. Biz de asliye hukuk mahkemesinde köpeğin iadesi için dava açtık" dedi.

Haberin Devamı

'ÇOK SEVDİĞİM YAVRUMU BENDEN İSTEMESİNE ŞAŞIRDIM'

Hakkında açılan dava ile ilgili Oktay O. ise "Selma hanımı eskiden beri tanırım. 2013 yılında oğlu yavru bir köpek getirdi, sahiplendim. Adına 'Tarçın' ismini verdim. Yavrum gibi sevdiğim köpeğim benimle uyur, beni çok sever. Aylık 1000 TL masrafı var. Onunla sohbet eder, konuşurum, gezdiririm. 2019 yılında ayak bileğimi kırdım. Ameliyat olduktan sonra bakıcılığımı Selma hanım üstlendi. 1 yıl bana baktı sonra gönül ilişkimiz başladı ve 2 yıl sonra ayrıldı. Çok sevdiğim yavrumu benden istemesine şaşırdım. Birlikte yaşadığımız zaman o da tarçını çok sevdi. Ancak 'Tarçın' benim köpeğim. Mahkemenin de bu yönde karar verip, köpeği bana vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.