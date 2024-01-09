İzmir'de aynı mahallede ikinci kavga: Bu kez kardeş ağabeyini vurdu

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Germiyan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, N.B. ile M.B. isimli iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. İkili arasındaki gerginliğin artması nedeniyle N.B., tabanca ile ağabeyi M.B.'yi bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası M.B. ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli N.B. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.