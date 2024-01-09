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İzmir'de aynı mahallede ikinci kavga: Bu kez kardeş ağabeyini vurdu

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#Kavga#İzmir#Arazi
İzmirde aynı mahallede ikinci kavga: Bu kez kardeş ağabeyini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 08:49

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akşam saatlerinde 1 kişi tabanca ile ateş açarak ağabeyini vurdu. Aynı mahallede yine arazi anlaşmazlığı nedeniyle öğle saatlerinde de 1 kişi, ateş açtığı komşu çiftten kocayı öldürmüş, eşini yaralamıştı. 

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Germiyan Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, N.B. ile M.B. isimli iki kardeş arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. İkili arasındaki gerginliğin artması nedeniyle N.B., tabanca ile ağabeyi M.B.'yi bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası M.B. ambulansla Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli N.B. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. 

İzmirde aynı mahallede ikinci kavga: Bu kez kardeş ağabeyini vurdu



ESKİ MUHTAR ÇİFTİ VURDU

Öte yandan, aynı mahallede öğlen saatlerinde eski muhtar Şadan Kaya ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle Bilen ve Emine Dolma çifti ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi nedeniyle Şadan Kaya, Dolma çiftine tabanca ile ateş açtı. Olayda Bilen Dolma olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Emine Dolma ise hafif şekilde yaralandı. 

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#Kavga#İzmir#Arazi

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