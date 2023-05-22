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İzmir’de aynı iş yerine 58’nci kez kumar baskını

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#İzmir#Bornova#Kumar
İzmir’de aynı iş yerine 58’nci kez kumar baskını
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 09:22

İzmir’in Bornova ilçesinde yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edilen işletmelere jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 118 kişi suçüstü yakalandı. Aralarında 58’inci kez kumar baskını yapılan kiralık iş yerinin de bulunduğu operasyonda, şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi ve Kayadibi Mahallesi’nde kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde etti. Ekiplerce, aynı suçtan daha önce 57 kez baskın yapılan kiralık bir iş yerinin de olduğu işletmelere, 20 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 118 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 478 bin 490 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

"kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan şüpheli Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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#İzmir#Bornova#Kumar

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