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İzmir'de atık su iddiasına soruşturma

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#İzmir#Atık Su#İzmir Körfezi
İzmirde atık su iddiasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 19:09

İzmir'de atık suların körfeze boşaltıldığı iddialarıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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İzmir’de bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiğine dair bilgilerin tespit edilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca, olayla ilgili 2 hafriyat şirketi yetkilisi ve 4 hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında, 5237 Sayılı TCK'nin 181. maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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#İzmir#Atık Su#İzmir Körfezi

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