İzmir'de atık su iddiasına soruşturma

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İzmir’de bulunan eski kurşun geri kazanım fabrikasının atıklarının dökülerek çevrenin kirletildiğine dair bilgilerin tespit edilmesi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, Çevre, İmar, Ormanlara ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Soruşturma Bürosunca, olayla ilgili 2 hafriyat şirketi yetkilisi ve 4 hafriyat kamyonu sürücüsü hakkında, 5237 Sayılı TCK'nin 181. maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi suçuna ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.