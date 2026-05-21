İzmir’de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 157 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. İl merkezi ve çevre ilçelerde görev yapan 185 personelin katılımıyla saat 04.30’da 96 adrese, 24 saat esasına dayalı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında; hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve istismar, silahla tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, güveni kötüye kullanma, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 157 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği bildirildi.