İzmir’de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 157 gözaltı

#İzmir#Operasyon#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:29

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nce, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 157 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. İl merkezi ve çevre ilçelerde görev yapan 185 personelin katılımıyla saat 04.30’da 96 adrese, 24 saat esasına dayalı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında; hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve istismar, silahla tehdit, şantaj, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, güveni kötüye kullanma, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet, 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 157 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

