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İzmir'de araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü

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#İzmir#Buca#Kundaklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 09:28

İzmir'in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundaklayıp kaçan A.Ç. (38) bir dükkanı da yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

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Olay, saat 04.30 sıralarında Seyhan Mahallesi 667/1 Sokak'ta meydana geldi. A.Ç. (38) husumetlisinin hafif ticari aracını kundaklayıp, kaçtı. Bu sırada alevler, yakındaki bir iş yerine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü.

Devriye gezen polis ekipleri kaçan A.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenip, takibe aldı. Polisi gören A.Ç., bu kez 642 Sokak'taki odun satışı yapan iş yerini kundaklamaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ile A.Ç., suçüstü yakalandı.

İzmirde araç kundaklayıp kaçan şüpheliye suçüstü

Gözaltına alınan A.Ç.'nin başta 'kundaklama' olmak üzere birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#İzmir#Buca#Kundaklama

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