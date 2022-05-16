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İzmir'de apartman inşaatında çökme: 1'i ağır 3 işçi yaralı

#İzmir#Buca#İnşaat
İzmirde apartman inşaatında çökme: 1i ağır 3 işçi yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde apartman inşaatında kolonların patlamasıyla meydana gelen çökme sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Buca Organize Sanayi Bölgesi, 2/21'inci Sokak'taki apartmanın inşaatında gerçekleşti. Beton döküm işlemi yapılırken inşaatın taşıyıcı kolonlarının patlamasıyla çökme meydana geldi. İnşaattakilerin durumu ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, beton ve demir yığınlarının arasında kalan Mehmet Onat'ı (63) İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı (48) ve Ergin Tatlı'yı (31) ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan işçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmirde apartman inşaatında çökme: 1i ağır 3 işçi yaralı

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#İzmir#Buca#İnşaat

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