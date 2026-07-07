×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de anne ve kızına plajda hakaret ettiği öne sürülen kadın, yeniden gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Şezlong #Gözaltı
İzmirde anne ve kızına plajda hakaret ettiği öne sürülen kadın, yeniden gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 22:45

İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan kadın, yeniden gözaltına alındı.

Haberin Devamı

 

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.A'nın, sahilde anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli İ.A'nın üzerine atılı din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, suçun cezasının alt ve üst sınırı, olayın oluş şekli, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olmasıyla şüphelinin kaçma şüphesini ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek, şüpheli için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Haberin Devamı

Jandarma ekiplerince Manisa'da gözaltına alınan İ.A, ilçeye getirilecek.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Şezlong #Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!