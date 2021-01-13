MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanıkla ilgili Adli Tıp raporu açıklandı: Cezai ehliyeti tam
GeriGündem İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanıkla ilgili Adli Tıp raporu açıklandı: Cezai ehliyeti tam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 12:08 | Son Güncelleme:

İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanıkla ilgili Adli Tıp raporu açıklandı: Cezai ehliyeti tam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldüren sanıkla ilgili Adli Tıp raporu açıklandı: Cezai ehliyeti tam
Abone Olgoogle-news

Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu, İzmir'de anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mahmut Can Kalkan'ın "cezai ehliyetinin tam" olduğunu açıkladı.

Kurul, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen rapor arasında bulunan çelişkileri gidermek amacıyla düzenlediği raporu, yargılamanın yapıldığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu, inceleme sonucu elde ettiği bilgi ve bulgular neticesinde şu kanıya vardı:
"Mahmut Can Kalkan'ın cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Kalkan'ın 14 Mayıs 2019 tarihinde işlediği suça karşı cezai sorumluluğun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre, İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, 2 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Zanlı Kalkan, "üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten adam öldürme" ve "kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kalkan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Siyanür felaketinin dehşete düşüren ayrıntıları Yeni bir şerbet yaptım, bir tadın diyerek içirmiş
Siyanür felaketinin dehşete düşüren ayrıntıları! 'Yeni bir şerbet yaptım, bir tadın' diyerek içirmiş

MANİSA'DA "PSİKOTİK BOZUKLUK" TEŞHİSİ KONMUŞTU

Mahkemenin talebiyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yetkililerince 28 Ocak-6 Şubat 2020 tarihlerinde yatarak müşahede altında tutulan Mahmut Can Kalkan hakkında hazırlanan raporda, "psikotik bozukluk" teşhisi konulmuştu.

İtiraz üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda ise ise sanık Kalkan'ın "cezai ehliyetinin tam" olduğu bildirilmişti.

Bunun üzerine yargılamayı yapan mahkeme, Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan uzlaştırıcı mahiyette rapor aldırılmasına karar vermişti.

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü, hakim karşısına çıktı Dehşeti böyle anlattı
Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü, hakim karşısına çıktı! Dehşeti böyle anlattı
Ailesini siyanürle öldürmüştü Duruşmada bu soruyu sordu: Babam yaşıyor mu
Ailesini siyanürle öldürmüştü! Duruşmada bu soruyu sordu: 'Babam yaşıyor mu?'
Siyanürle ailesini katletmişti Mahkeme başkanından şaşırtan soru
Siyanürle ailesini katletmişti! Mahkeme başkanından şaşırtan soru
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle