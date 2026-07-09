×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir’de anne, baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Mert Avcı#İzmir#Cinayet
İzmir’de anne, baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 14:39

Torbalı ilçesinde geçtiğimiz annesi Hatice Avcı (54), babası Şadi Avcı (67) ve ağabeyi Mehmet Avcı'yı (32) öldürüp, intihar görünümü vermeye çalışan tutuklu sanık Mert Avcı (31) ilk duruşmada konuştu. Mert Avcı, “Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım." diye kendini savundu.

Haberin Devamı

Olay, 24 Ekim 2025’te Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3663'üncü Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Avcı çifti ile oğulları Mehmet’i tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği değerlendirildi.

İzmir’de anne, baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum

ÖZEL EKİP KURULDU

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayı aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri, ailenin küçük oğlunun durumunu şüpheli buldu. Olay öncesi ve sonrası tüm hareketleri mercek altına alındı. Olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin de silindiği tespit edildi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı tarafından işlendiğini belirledi. Avcı'nın olaydan önce kolonya, pamuk, eldiven temin ettiği ve cinayetleri ağabeyinin anne ile babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı. Polis, Mert Avcı, eşi S.A. (31) ve kayınbiraderi T.B.'yi (28) de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mert Avcı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

İzmir’de anne, baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Avcı hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

İzmir’de anne, baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum

"OLAY BANA NASIL KALDI ANLAMIYORUM"

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Mert Avcı, müştekiler ve avukatlar katıldı. İlk duruşmada savunma yapmayan tutuklu sanık bu kez savunma yaptı. Eşiyle aralarında sorun olduğu için ailesinin yanına geldiğini söyleyen Avcı, “Sanal oyundan para kazandım ve eşim buna sıcak bakmıyordu. O yüzden tartıştık. Olay tarihinde borcum yoktu. Bir yakınım Bitcoin ile para kazanıyordu ve para transferleri benim banka hesabım üzerinden ilerliyordu. Bu iş battı. Bu yüzden aralarında illegal insanların da bulunduğu kişiler beni sorumlu tuttu. Eşimin ve çocuğumun güvende olduğunu düşünmediğim için onların isimlerini paylaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Avcı, “Kolonya ve pamuğu eşim istediği için eldivenleri ise zeytin toplamak için aldım. Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ağabeyimin yaptığını da düşünmüyorum. Ben askerde bile atış talimi yapmadım. İnternet geçmişindeki aramalarım bebekleri uyutmak içindi" diye konuştu.

İzmir’de anne, baba ve ağabeyini öldüren sanık: Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum

“KOLONYA VE PAMUK İSTEMEDİM”

Duruşmada, Avcı’nın eşi S.A. tanık olarak dinlendi. S.A., “Geçmişte benden habersiz arabamızı satmıştı. Benden habersiz yine bir iş çevirdiğini düşündüm. Geçen yıl nisan ayında borcunun olduğunu öğrendim. Ailesi ev satıp borçları ödemişti. Ayrıca kolonya ve pamuk istememiştim" dedi.

Haberin Devamı

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma beyanların ardından ara karar açıklandı. Mert Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Gözden KaçmasınKartalda gecekondudaki cinayet çözüldü: İş arkadaşı altınları için öldürmüşKartal'da gecekondudaki cinayet çözüldü: İş arkadaşı altınları için öldürmüşHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mert Avcı#İzmir#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!