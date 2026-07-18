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İzmir’de anahtarlı eylem! Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri isyan etti

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#Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi#İzmir#Anahtarlı Eylem
İzmir’de anahtarlı eylem Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahipleri isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 13:05

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4'üncü etaplarındaki dairelerin teslim edilmediğini öne süren hak sahipleri, şantiye alanı önünde anahtarlı eylem yaptı. Hak sahipleri, evlerinin bir an önce teslim edilmesini istedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 3 ve 4'üncü etaplarda hak sahibi olanlar, dairelerinin kendilerine teslim edilmediğini belirterek şantiye alanı önünde toplandı.

İzmir’de anahtarlı eylem Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahipleri isyan etti

Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen hak sahipleri, eylem yaptı. Eylem sırasında hak sahipleri, evlerinin teslim edilmemesini sembolik olarak anahtar sallayarak protesto etti.

İzmir’de anahtarlı eylem Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahipleri isyan etti

Grup adına açıklama yapan Ersan Şen, verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, "2019 yılında bizler evlerimizden, yurtlarımızdan edildik ve mahallemizi boşalttık. Yıkım süreci de uzun sürdü. 2021'de temel atıldı ve bize 2024 yılı ocak ayında evlerimize kavuşacağımız söylendi. Fakat o sözler yerine gelmediği gibi, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala evlerimiz teslim edilmedi. Binalarımız yüzde 95 bitmiş durumda ancak bazı sebeplerden dolayı bizi sürekli erteliyorlardı. Ağustos-eylül ayında evlerin artık teslim edilmesini istiyoruz. Birçok kez belediyeye gittik. Bize sürekli tarihler verildi ancak sonu hüsran oldu" dedi.

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İzmir’de anahtarlı eylem Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahipleri isyan etti

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#Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi#İzmir#Anahtarlı Eylem

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