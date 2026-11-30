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Türk Polis Teşkilatı'nın sanal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hiç kimsenin sağlık çalışanlarımıza el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmalarını engellemeye hakkı yok. İzmir'de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden R.A.Y. adlı şahıs, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı çalışmalarından dolayı kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."