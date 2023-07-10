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İzmir'de Aliağa ve Menderes'te orman yangını... Aliağa'da vatandaşlar tahliye ediliyor

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#İzmir#Aliağa#Menderes
İzmirde Aliağa ve Mendereste orman yangını... Aliağada vatandaşlar tahliye ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 14:54

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. İki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz" dedi.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.

İzmirde Aliağa ve Mendereste orman yangını... Aliağada vatandaşlar tahliye ediliyor

"VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz” dedi.

MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI

İzmir'in MENDERES ilçesinde Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda ise saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

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15 dakika içinde ilk müdahale yapılan yangına 5 helikopter, 3 uçak ile havadan 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahalede bulunuluyor.

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İzmir'DEKİ ORMAN YANGININDAN FOTOĞRAFLAR

İzmirde Aliağa ve Mendereste orman yangını... Aliağada vatandaşlar tahliye ediliyor

İzmirde Aliağa ve Mendereste orman yangını... Aliağada vatandaşlar tahliye ediliyor

İzmirde Aliağa ve Mendereste orman yangını... Aliağada vatandaşlar tahliye ediliyor

İzmirde Aliağa ve Mendereste orman yangını... Aliağada vatandaşlar tahliye ediliyor

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#İzmir#Aliağa#Menderes

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