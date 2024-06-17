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İzmir'de Aliağa ve Buca'da orman yangını

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#İzmir#Buca#Aliağa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 16:33

İzmir'in Aliağa ve Buca ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

BUCA'DA DA ORMANDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

İzmir'in Ailağa ilçesindeki orman yangın devam ederken, Buca ilçesi çevre yolundaki ormanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. (DHA)

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#İzmir#Buca#Aliağa

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