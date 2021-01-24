İzmir'de alevlerin arasında kalan hurdacıyı itfaiye kurtardı

Yangın, bugün saat 14.30 sıralarında Basmane semti 1296 sokaktaki üç katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Zemin katta tek yaşadığı ve hurdacılıkla uğraştığı belirtilen Mehmet Ali Elnim, iddiaya göre hurdaları yaktığı sırada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine müdahale eden Elnim başarılı olamazken, dumanların içinde kaldı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AKS 110 ekipleri ve polis sevk edildi. Alevlere müdahale eden ve kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, baygın vaziyetteki Elnim’i de dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği belirlenen Elnim, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Elnim’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.