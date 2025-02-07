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İzmir'de alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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#İzmir#Konak#Cinayet
İzmirde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 13:12

İzmir'in Konak ilçesinde Hakkı Kaya (31), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Abdurrahman Bozkurt'u (30) bıçaklayarak öldürdü. Hakkı Kaya, polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

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Olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Telefon alım satım işiyle uğraşan evli ve 1 çocuk babası Abdurrahman Bozkurt ile Hakkı Kaya, sokakta alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya, Bozkurt'u bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bozkurt ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Abdurrahman Bozkurt, kurtarılamadı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, aynı gün olayla ilgili Kaya ile Pınar G.'yi (29), gözaltına aldı. Hakkı Kaya, polisteki ifadesinde Abdurrahman Bozkurt ile arkadaş olduklarını, alacak meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kaya tutuklanırken, Pınar G. serbest bırakıldı.

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#İzmir#Konak#Cinayet

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