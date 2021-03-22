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Gündem
Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

İzmir'de akademisyenleri yıkan ölüm! Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

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İzmir'de akademisyenleri yıkan ölüm! Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, 6'ıncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Gündoğan'ın ölümü, başta akademisyenler olmak üzere eğitim camiasında üzüntü yarattı.

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  • İzmirde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğanın acı ölümü
  • İzmirde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğanın acı ölümü
  • İzmirde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğanın acı ölümü
  • İzmirde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğanın acı ölümü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, 201/8 Sokak numara 40/B'de meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı.

Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı. 1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi.

İzmirde akademisyenleri yıkan ölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

Yine bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi. Öte yandan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İzmirde akademisyenleri yıkan ölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti

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