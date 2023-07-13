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İzmir'de AK Partili Meclis Üyesi Nedim Aslan'a silahlı saldırıda 3 tutuklama

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#İzmir#Nedim Aslan#Silahlı Saldırı
İzmirde AK Partili Meclis Üyesi Nedim Aslana silahlı saldırıda 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 11:36

İzmir'de Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi AK Partili Nedim Aslan'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Olay, 10 Temmuz öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir iş yerine giden Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk şüphelilerden K.T., M.T. ve A.T. tutuklandı. A.T. ise serbest bırakıldı.

Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları sürüyor.

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#İzmir#Nedim Aslan#Silahlı Saldırı

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