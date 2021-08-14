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Gündem
Davut CAN/ İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın!

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İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın!

İzmir'in Bergama ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, söndürülmeye çalışılıyor.

Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile ekipler sevk edildi. Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

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