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DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 00:27,Son Güncelleme:/

İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

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İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Hakan T. (41) tartıştığı ağabeyi Erkan T.'yi (44) tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Hakan T., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Erkan T. ile kardeşi Hakan T.  arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Erkan T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erkan T., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erkan T. doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Erkan T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Hakan T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

İzmirde ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

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