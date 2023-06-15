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İzmir'de ağabeyini, evin düzenine karıştığı için çıkan tartışmada öldürmüş

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#İzmir#Cinayet#Polis
İzmirde ağabeyini, evin düzenine karıştığı için çıkan tartışmada öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 16:58

İZMİR'in Buca ilçesinde tartıştığı ağabeyi Atilla Kumanova'yı (53) av tüfeği ile öldüren Yusuf Kumanova (41), adliyeye sevk edildi. Kumanova ifadesinde, ağabeyi ile evin düzenine karıştığı için sık sık tartıştıklarını, olayın da yine bu nedenle yaşandığını söyledi.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 222/41 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Kumanova ile 1 yıl önce eşinden boşanıp, annesi ile oturdukları eve yerleşen ve özel bir okulda öğretmenlik yapan ağabeyi Atilla Kumanova arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Kumanova, av tüfeğiyle ağabeyine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 çocuk babası Atilla Kumanova hayatını kaybetti. Polisin yaptığı çalışmayla Yusuf Kumanova yakalandı.

Kumanova ifadesinde, ağabeyi ile evin düzenine karıştığı için sık sık tartıştıklarını, olayın da yine bu nedenle yaşandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Kumanova, adliyeye sevk edildi.

Atilla Kumanova'nın cenazesi ise İzmir'de toprağa verildi.

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#İzmir#Cinayet#Polis