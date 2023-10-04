×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de adaylıktan çekileceği iddia edilmişti... İYİ Partili Ümit Özlale'den açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#İzmir#Ümit Özlale
İzmirde adaylıktan çekileceği iddia edilmişti... İYİ Partili Ümit Özlaleden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 13:53

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekileceği iddialarına ilişkin, "Hayır, yok öyle bir şey; Tunç beyin temennisidir. Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararla gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum" dedi.

Haberin Devamı

İYİ Parti'li Özlale, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlale, yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili, "Çok güzel, harika gidiyor. Her şey yolunda" dedi. Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisinin adaylıktan çekileceğini iddia etmesiyle ilgili soruya da "Hayır, yok öyle bir şey; Tunç Bey'in temennisidir" diyerek yanıt verdi.

İzmirde adaylıktan çekileceği iddia edilmişti... İYİ Partili Ümit Özlaleden açıklama geldi

Özlale, 'İzmir'de bu yarışı göğüsler misiniz?' sorusunu da "Çok rahat göğüslerim. Evet, CHP adayını belli ettikten sonra yine konuşuruz ama göğüsleyeceğime inandığım için geldim" dedi. Özlale, bir gazetecinin 'Geri çekilmeniz istenirse' demesi üzerine de şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Şu ana kadar partimiz üst kurullarda aldığı bir kararla gösterdiği adayı hiç geri çekmemiş, bundan sonra da geri çekeceğini düşünmüyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz." (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#İzmir#Ümit Özlale

BAKMADAN GEÇME!