İzmir'de acı olay! 8'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Binanın 8'inci katında çalışan Mehmet Dilemre dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dilemre'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Dilemre'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Dilemre'nin cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.