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İzmir'de acı olay! 8'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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#İzmir#İnşaat#İşçi Ölümü
İzmirde acı olay 8inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:52

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşen 53 yaşındaki Mehmet Dilemre, hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Binanın 8'inci katında çalışan Mehmet Dilemre dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dilemre'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Dilemre'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Dilemre'nin cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmir#İnşaat#İşçi Ölümü

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