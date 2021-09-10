İzmir’de 99’uncu yıl kutlamaları: Kurtuluş coşkusu

İzmir’de kurtuluşun yıldönümü kutlamaları, 99’uncu Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu’nun İzmir’e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli; Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.

İLGİYLE İZLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir milletvekilleri ve il başkanları da yürüyüşte yer aldı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği yürüyüşü, turistler de ilgiyle izledi. Kutlamalar, yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla devam etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, anıta çelenk bıraktı.

BAYRAK TÖRENİ

Konak Meydanı’ndaki bayrak töreninde, Türk süvarisinin İzmir’e girişi canlandırıldı. Süvari komutanı attan inip, Hükümet Konağı binasına giderek Türk bayrağını göndere çekti. Tören, Vali Köşger’in Kuran-ı Kerim ve bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ise süvari komutanına plaket vermesiyle son buldu.

AKAR’DAN 9 EYLÜL MESAJI

9 Eylül Üniversitesi tarafından Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ‘Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerine İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak başladı. Türkiye’nin bütün iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen Yunanistan’ın hukuk tanımaz, saldırgan, gerginliği tırmandırıcı söylem ve eylemlerine devam ettiğini dile getiren Akar, “Bugün, yani 9 Eylül, Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümüdür. Bu vesileyle bir asır önce girişilen maceranın bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır” mesajını verdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara