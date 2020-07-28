İzmir'de 99 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Foça ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dikili ve Foça açıklarında mahsur kalan 99 göçmeni kurtardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.