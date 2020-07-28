MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir'de 99 göçmen kurtarıldı
GeriGündem İzmir'de 99 göçmen kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:45,Son Güncelleme:

İzmir'de 99 göçmen kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir'de 99 göçmen kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

İZMİR'in Foça ve Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 99 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Foça ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dikili ve Foça açıklarında mahsur kalan 99 göçmeni kurtardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle