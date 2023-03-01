İzmir'de 92 parça tarihi eser ele geçirildi

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ve Torbalı'daki 2 evde tarihi eserler olduğu istihbaratıyla harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke, 7 mühür, 1 heykelcik ve 64 parça küçük boyutlu metal obje ele geçirdi ayrıca 2 dedektöre el koydu.

Tarihi eserler, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.