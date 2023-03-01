Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir'de 92 parça tarihi eser ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Tarihi Eser#Sikke
İzmirde 92 parça tarihi eser ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 15:32

İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 92 parça tarihi eser ele geçirildi.

Haberin Devamı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ve Torbalı'daki 2 evde tarihi eserler olduğu istihbaratıyla harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 20 sikke, 7 mühür, 1 heykelcik ve 64 parça küçük boyutlu metal obje ele geçirdi ayrıca 2 dedektöre el koydu.

Tarihi eserler, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Tarihi Eser#Sikke

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem