İzmir’de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? İZSU kesinti programını paylaştı

İZSU 20 Ağustos tarihli planlı su kesintisi programını paylaştı. Yazılı yapılan açıklamada "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. " denildi.

FOÇA YENİBAĞARASI 20.08.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası FOÇAKÖY ETKİLENİR KARABAĞLAR UZUNDERE 20.08.2021 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ESKİ İZMİR CD. --902 ÖNÜ KARABURUN İSKELE 20.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İSKELE MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. İSKELE MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEKTİR. KARABURUN MERKEZ 20.08.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması MERKEZ MAHALLESİ YASEMİN SOKAKTA ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN MERKEZ MAHALLESİ EFES SİTESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR. KINIK OSMANİYE 20.08.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası OSMANİYE MAHALLESİ 4 SANAYİ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ 1. SANAYİ SOKAK 2. SANAYİ SOKAK 3. SANAYİ SOKAK 4. SANAYİ SOKAK 5. SANAYİ SOKAK6. 7. SANAYİ SOKAK 8. SANAYİ SOKAK 9. SANAYİ SOKAK VE 10. CU SANANYİ SOKAKLARINDAN SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR KONAK YENİŞEHİR, HALKAPINAR 20.08.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1203/1--15 ÖNÜ MENDERES SANCAKLI 20.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE GEÇİCİ SÜRELİĞİNE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. NARLIDERE ATATÜRK 20.08.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ATATÜRK SEYRAN Sk. No:41 NARLIDERE VANA KAPANDI NARLIDERE ÇATALKAYA 20.08.2021 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ÇATALKAYA SÜMBÜL Sk. NARLIDERE VANA KAPANDI ÖDEMİŞ BOZCAYAKA 20.08.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI BOZCAYAKA MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ÖDEMİŞ OCAKLI 20.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİ TÜRBE MEVKİİNDE MÜTEAHHİT KANAL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ BADEMLİ 20.08.2021 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE(PAZARYERİ SOKAK) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

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