İzmir’de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? İZSU kesinti programını paylaştı
İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 20 Ağustos Cuma İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İZSU’nun planlı su kesintisi programına göre, bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ağustos İZSU su kesintisi programı…
İZSU 20 Ağustos tarihli planlı su kesintisi programını paylaştı. Yazılı yapılan açıklamada "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. " denildi.
FOÇA
YENİBAĞARASI
20.08.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
FOÇAKÖY ETKİLENİR
KARABAĞLAR
UZUNDERE
20.08.2021 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ESKİ İZMİR CD. --902 ÖNÜ
KARABURUN
İSKELE
20.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
İSKELE MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. İSKELE MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEKTİR.
KARABURUN
MERKEZ
20.08.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
MERKEZ MAHALLESİ YASEMİN SOKAKTA ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN MERKEZ MAHALLESİ EFES SİTESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.
KINIK
OSMANİYE
20.08.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
OSMANİYE MAHALLESİ 4 SANAYİ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ 1. SANAYİ SOKAK 2. SANAYİ SOKAK 3. SANAYİ SOKAK 4. SANAYİ SOKAK 5. SANAYİ SOKAK6. 7. SANAYİ SOKAK 8. SANAYİ SOKAK 9. SANAYİ SOKAK VE 10. CU SANANYİ SOKAKLARINDAN SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
KONAK
YENİŞEHİR, HALKAPINAR
20.08.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
1203/1--15 ÖNÜ
MENDERES
SANCAKLI
20.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE GEÇİCİ SÜRELİĞİNE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
NARLIDERE
20.08.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
ATATÜRK SEYRAN Sk. No:41 NARLIDERE VANA KAPANDI
NARLIDERE
ÇATALKAYA
20.08.2021 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
ÇATALKAYA SÜMBÜL Sk. NARLIDERE VANA KAPANDI
ÖDEMİŞ
BOZCAYAKA
20.08.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
GEDİZ EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI BOZCAYAKA MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
İLÇE
MAHALLELER
KESİNTİ SÜRESİ
ARIZA TİPİ
AÇIKLAMA
ÖDEMİŞ
OCAKLI
20.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİ TÜRBE MEVKİİNDE MÜTEAHHİT KANAL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ
BADEMLİ
20.08.2021 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE(PAZARYERİ SOKAK) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR