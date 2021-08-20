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HaberlerGündem Haberleriİzmir’de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? İZSU kesinti programını paylaştı
GeriGündem İzmir’de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? İZSU kesinti programını paylaştı
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Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

İzmir’de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? İZSU kesinti programını paylaştı

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İzmir’de 9 saatlik su kesintisi yaşanacak! Sular ne zaman gelecek? İZSU kesinti programını paylaştı

İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 20 Ağustos Cuma İzmir’de planlı su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İZSU’nun planlı su kesintisi programına göre, bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ağustos İZSU su kesintisi programı…

 İZSU 20 Ağustos tarihli planlı su kesintisi programını paylaştı. Yazılı yapılan açıklamada "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir. " denildi. 

FOÇA

YENİBAĞARASI

20.08.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

FOÇAKÖY ETKİLENİR

KARABAĞLAR

UZUNDERE

20.08.2021 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ESKİ İZMİR CD. --902 ÖNÜ

KARABURUN

İSKELE

20.08.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

İSKELE MAHALLESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. İSKELE MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEKTİR.

KARABURUN

MERKEZ

20.08.2021 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

MERKEZ MAHALLESİ YASEMİN SOKAKTA ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN MERKEZ MAHALLESİ EFES SİTESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.

KINIK

OSMANİYE

20.08.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

OSMANİYE MAHALLESİ 4 SANAYİ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ 1. SANAYİ SOKAK 2. SANAYİ SOKAK 3. SANAYİ SOKAK 4. SANAYİ SOKAK 5. SANAYİ SOKAK6. 7. SANAYİ SOKAK 8. SANAYİ SOKAK 9. SANAYİ SOKAK VE 10. CU SANANYİ SOKAKLARINDAN SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

KONAK

YENİŞEHİR, HALKAPINAR

20.08.2021 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

1203/1--15 ÖNÜ

MENDERES

SANCAKLI

20.08.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE GEÇİCİ SÜRELİĞİNE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

NARLIDERE

ATATÜRK

20.08.2021 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

ATATÜRK SEYRAN Sk. No:41 NARLIDERE VANA KAPANDI

NARLIDERE

ÇATALKAYA

20.08.2021 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

ÇATALKAYA SÜMBÜL Sk. NARLIDERE VANA KAPANDI

ÖDEMİŞ

BOZCAYAKA

20.08.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

GEDİZ EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİNDEN DOLAYI BOZCAYAKA MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

İLÇE

MAHALLELER

KESİNTİ SÜRESİ

ARIZA TİPİ

AÇIKLAMA

ÖDEMİŞ

OCAKLI

20.08.2021 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

ÖDEMİŞ İLÇESİ OCAKLI MAHALLESİ TÜRBE MEVKİİNDE MÜTEAHHİT KANAL ÇALIŞMASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ

BADEMLİ

20.08.2021 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ BADEMLİ MAHALLESİNDE(PAZARYERİ SOKAK) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

 

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