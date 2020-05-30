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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

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İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, aynı mahallede bulunan 2 depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2'si 18 yaşından küçük, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Selvili Mahallesi'nde, aralarında bir sokak bulunan 2 depoda, yüklü miktarda sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün adreslere operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 8 ton sahte etil alkol, 3 bin etiket ve 2 litre gliserin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak İ.K. ve F.T.'nin yanı sıra, yaşları 18'den küçük olan M.D. ve E.K. gözaltına alındı. İ.K. ve F.T.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, M.D. ve E.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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