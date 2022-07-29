İzmir’de 8 kişiye FETÖ tutuklaması

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer aldığı öne sürülen, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kurduğu belirtilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri'nden; 14'ü muvazzaf 21 asker, 14'ü de darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik İzmir merkezli 18 ilde 26 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 18'inin astsubay rütbesinde olduğu belirtilen şüphelilerden 34’ü gözaltına alındı. Yurt dışında firari olan diğer şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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Polisteki işlemlerinin ardından 10'u, itirafçı oldukları için serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.