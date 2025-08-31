×
İzmir’de 8 İlçede 32 saatlik su kesintisi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Su#Kesinti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 11:18

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Menemen Yahşelli’den gelen 2 bin 200’lük isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı su kesintisi uygulandığını duyurdu. 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de başlayan su kesintisinin yarın saat 05.00'e kadar süreceği bildirildi. Toplam 32 saat sürecek kesinti nedeniyle İzmirlilerin tedbirli olmaları istendi.

Kesintiden Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir ilçelerinin tamamen, Karabağlar, Menemen ve Konak’ın bazı mahallelerinin ise kısmen etkileneceği bildirildi. Karabağlarda, Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Kazım Karabekir, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bozyaka, Reis, Gülyaka, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Maliye Evleri, Basın Sitesi ve Bahçelievler; Menemen'de: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik; Konak'ta ise Kılıçreis, Pirireis, Turgutreis, Kemalreis, Muratreis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş mahallelerinin kesintiden etkileneceği bildirildi.

İZSU, arıza giderildikten sonra şebekenin yeniden suyla dolması ve basıncın normale dönmesinin zaman alabileceğini, bu nedenle özellikle üst katlardaki dairelerde suyun geç ulaşabileceğini belirtti.

