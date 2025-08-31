İzmir’de 8 İlçede 32 saatlik su kesintisi

Haberin Devamı

Kesintiden Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Gaziemir ilçelerinin tamamen, Karabağlar, Menemen ve Konak’ın bazı mahallelerinin ise kısmen etkileneceği bildirildi. Karabağlarda, Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Kazım Karabekir, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bozyaka, Reis, Gülyaka, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Maliye Evleri, Basın Sitesi ve Bahçelievler; Menemen'de: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik; Konak'ta ise Kılıçreis, Pirireis, Turgutreis, Kemalreis, Muratreis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş mahallelerinin kesintiden etkileneceği bildirildi.

İZSU, arıza giderildikten sonra şebekenin yeniden suyla dolması ve basıncın normale dönmesinin zaman alabileceğini, bu nedenle özellikle üst katlardaki dairelerde suyun geç ulaşabileceğini belirtti.