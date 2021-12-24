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İzmir'de 79 adrese 'sahte içki' baskını

#Sahte İçki#İzmir#Operasyon

İzmir'de polisin yılbaşı öncesi 79 adrese düzenlediği operasyonda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 malzeme ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi artan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmelere karşı sahte içki imal eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçeleri olmak üzere il genelinde 79 adrese baskın yapıldı.

İzmirde 79 adrese sahte içki baskını

Operasyonlara 16 ekip halinde toplam 56 kişilik personel katıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarındaki aramalarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 boş içki şişeleri ile kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzemeler ele geçirildi.

Toplam 26 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

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İzmirde 79 adrese sahte içki baskını

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#Sahte İçki#İzmir#Operasyon

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